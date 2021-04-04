Певица Алина Гросу решила создать забавный ролик с мужчиной, с которым тайно закрутила роман

После того, как ранее Гросу пришла на светское мероприятие с вероятным бойфрендом, российским актером Романом Полянским, слухи об их отношениях никак не утихают. Все дело в том, что сама девушка так и не говорила о том, что Роман ее парень: "Как буду выходить замуж, тогда и скажу".

Известно, что девушка хорошо «обожглась» в предыдущих отношениях. Брак оказался провальным, а мужчина решил уйти к другой через пару месяцев после свадьбы. Теперь звезда полностью скрывает личную жизнь.

«Я не хочу спешить. Уже знакомила всех с бывшим мужем. И что из этого вышло? Теперь так не хочу. Следующего избранника я представлю публике как мужа или же отца моих детей», - подметила несколько недель назад звезда.

В новом ролике Алина и Роман сняли небольшую юмористическую зарисовку на тему отношений мужа и жены, которой не нравится, когда ее не слушают:

«У кого такие очень «внимательные» половинки?:)», - шутливо пожаловалась Алина.

Фанаты не остались равнодушны:

«Ахах. Я ржу; Класс у вас суперовые видео; Это кто рядом? Папа?; Вы вместе? 😯; Какие вы прекрасные! Самые лучшие!!!🤩💖; Классно сняли👏👏 смешно) Алина, Вы красавица)); Ты вообще идеально передала эмоции; липсинг суперовый, капец точный; Вы такие красивые 😍❤️; лучшее, что я видела за сегодня 😂🙌🏻; Очень нравится ваша пара😍».

До этого Алина рассказала, что прячет ото всех свои веснушки на лице. Оказалось, что Алина считает свои веснушки слишком интимной темой, поэтому никому их не показывает и не рассказывает. Однако, теперь все же решила признаться.

"Я веснушки прячу. Если бы знали, что всю свою жизнь хожу с веснушками, сказали бы, что и их убрала. Но веснушки на мне есть, просто стараюсь не показывать их, смущаюсь. Они не супер большие, но как-то это слишком интимно. И, мне кажется, моему лицу они не очень хорошо подходят", - откровенно рассказала Гросу.

Напомним, Разведенная Гросу сунула свое декольте с пышными розами под нос известному певцу: "Ужас. Красивая девушка и...".

Как сообщала Politeka, Каменских, Гросу и подруга Макса Барских раззадорили формами в бесстыжих декольте, у кого больше: "Чумачечая весна".

Также Politeka, Алина Гросу удивила резкими изменениями в характере, смутив даже родных: "Отвратительные, жестокие...".