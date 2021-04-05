Украинская певица Алина Гросу записала смешное видео с Романом Полянским, роман с которым уже практически не скрывает

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Гросу опубликовала сразу несколько видеороликов, снятых для молодежной сети Тик Ток.

Как известно, певица развелась со своим мужем Александром Комковым практически сразу после свадьбы. Долгое время она скрывала этот факт, потому что не готова была говорить о разводе на публике.

Разбитое сердце звезды, судя по всему, залечил российский актер Роман Полянский, с которым Гросу начала слишком часто появляться на публике. Парочка вместе снималась в клипах и записывала видео для Тик Ток. Сейчас 25-летняя Алина и 37-летний Роман практически неразлучны.

На свежем видео пара дурачилась, притворившись миньонами.

«Не оставляй миньонов без присмотра. Если в детской тихо, значит – беда) Как бы вы назвали это видео?)», - подписала кадры Алина.

В комментариях поклонники оставили массу восторженных слов об их паре.

«Какие Вы классные», «вы такие крутые», «Вот именно так ведут себя два влюбленных», «Они нашли друг друга», «Просто лучшие!!! Нельзя не улыбаться, глядя на вас!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что разведенная Гросу после смены имиджа отважилась на смелый шаг, не каждая девушка так сможет: "Решила отказаться".

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