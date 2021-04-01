Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників яскравими фото на даху і зробила несподівану заяву

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу кілька місяців тому приголомшила шанувальників новиною про розлучення з російським чоловіком Олександром Комковим. Однак, судячи з усього, дівчина не довго сумувала, і незабаром почала з'являтися на людях з героєм своїх кліпів – Романом Полянським. А нещодавно дівчина приголомшила шанувальників різкою зміною іміджу - тепер красуня ходить з довгими афрокосичками.

На нових фотографіях, які Аліна показала у своєму Instagram, вона з'явилася в цій новій зачіскою, стоячи на даху висотки в центрі Києва. Як видно, перед камерою красуня з'явилася в стильному образі - на ній хитромудре темне плаття з яскравим декором у вигляді блискучих паєток і прозорими елементами. Цей наряд красиво підкреслив струнку фігурку зірки і пружне декольте. Волосся Гросу в довгих кісках, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до фотографій Аліна привітала з днем народження улюблену радіостанцію, а також заявила, що вирішила відмовитися від обробки фотографій. "@perecfm_radio від щирого серця з Днем Народження. Люблю вас! Люблю приходити на ваші веселі ефіри! Люблю ваш вид натхнення! Любові! Качових треків! І нехай мрії збуваються. П. с. а я вирішила відмовитися від обробки фоток, як мінімум в фейстюнах всяких. Фільтри ще можуть бути. Ви за реальну або за ідеальну картинку?",- написала Гросу. А шанувальники кинулися обговорювати її нові знімки і сміливу заяву, на яку зважиться не кожна дівчина.

Нагадаємо, Розведена Гросу сунула своє декольте з пишними трояндами під ніс відомому співакові: "жах. Красива дівчина і...".

Як повідомляла Politeka, Каменських, Гросу і подруга Макса Барських розохотили формами в безсоромних декольте, у кого більше: "Чумачеча весна".

Також Politeka, Аліна Гросу здивувала різкими змінами в характері, збентеживши навіть рідних: "Огидні, жорстокі...".