Певица Алина Гросу удивила поклонников яркими фото на крыше и сделала неожиданное заявление

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу несколько месяцев назад ошеломила поклонников новостью о разводе с российским мужем Александром Комковым. Однако, судя по всему, девушка не долго грустила, и вскоре начала появляться на людях с героем своих клипов – Романом Полянским. А недавно девушка ошеломила поклонников резкой сменой имиджа – теперь красотка ходит с длинными афрокосичками.

На новых фотографиях, которые Алина показала в своем Instagram, она появилась в этой новой прической, стоя на крыше высотки в центре Киева. Как видно, перед камерой красотка появилась в стильном образе – на ней замысловатое темное платье с ярким декором в виде сверкающих пайеток и прозрачными элементами. Этот наряд красиво подчеркнул стройную фигурку звезды и упругое декольте. Волосы Гросу в длинных косичках, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к фотографиям Алина поздравила с днем рождения любимую радиостанцию, а также заявила, что решила отказаться от обработки фотографий. "@perecfm_radio от всей души с Днём Рождения. Люблю вас! Люблю приходить на ваши веселые эфиры! Люблю ваш вид вдохновения! Любви! Качевых треков! И пусть мечты сбываются. П.с. А я решила отказаться от обработки фоток, как минимум в фейстюнах всяких. Фильтры ещё могут быть. Вы за реальную или за идеальную картинку?", - написала Гросу. А поклонники кинулись обсуждать ее новые снимки и смелое заявление, на которое решится не каждая девушка.

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