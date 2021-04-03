Співачка Аліна Гросу здивувала шанувальників заявою про свою зовнішність, такого ніхто не очікував

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу нещодавно заявила у своєму Instagram-акаунті, що збирається відмовитися від ретушування своїх фотографій. А у своїх прямих ефірах і численних інтерв'ю дівчина також не раз заявляла, що ніколи не робила пластичних операцій, які їй постійно приписують. Однак, нещодавно зірка таки здивувала шанувальників цікавим фактом про свою зовнішність, який мало кому відомий.

В інтерв'ю виданню "КП" в Україні", що ховає від усіх свої веснянки на обличчі. Виявилося, що Аліна вважає свої веснянки занадто інтимною темою, тому нікому їх не показує і не розповідає. Однак, тепер все ж вирішила зізнатися. "Я веснянки ховаю. Якби знали, що все своє життя ходжу з веснянками, сказали б, що і їх прибрала. Але веснянки на мені є, просто намагаюся не показувати їх, ніяковію. Вони не супер великі, але якось це занадто інтимно. І, мені здається, моєму обличчю вони не дуже добре підходять", - відверто розповіла Гросу.

Також артистка зізналася, що її дратують постійні чутки про численні пластичні операції, які вона нібито зробила, щоб поліпшити зовнішність. За словами Аліни вона взагалі не розуміє, навіщо це робиться, а сама просто боїться цього, так що ніколи не зважитися перекроювати себе. Тільки недавно артистка почала відвідувати косметолога, але довіряє обличчя виключно своїй подрузі, яка робить співачці чистку обличчя.

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