Певица Алина Гросу удивила поклонников заявлением о своей внешности, такого никто не ожидал

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу недавно заявила в своем Instagram-аккаунте, что собирается отказаться от ретуширования своих фотографий. А в своих прямых эфирах и многочисленных интервью девушка также не раз заявляла, что никогда не делала пластических операций, которые ей постоянно приписывают. Однако, недавно звезда таки удивила поклонников интересным фактом о своей внешности, который мало кому известен.

В интервью изданию "КП" в Украине", что прячет ото всех свои веснушки на лице. Оказалось, что Алина считает свои веснушки слишком интимной темой, поэтому никому их не показывает и не рассказывает. Однако, теперь все же решила признаться. "Я веснушки прячу. Если бы знали, что всю свою жизнь хожу с веснушками, сказали бы, что и их убрала. Но веснушки на мне есть, просто стараюсь не показывать их, смущаюсь. Они не супер большие, но как-то это слишком интимно. И, мне кажется, моему лицу они не очень хорошо подходят", - откровенно рассказала Гросу.

Также артистка призналась, что ее раздражают постоянные слухи о многочисленных пластических операциях, которые она якобы сделала, чтобы улучшить внешность. По словам Алины она вообще не понимает, зачем это делается, а сама просто боится этого, так что никогда не решиться перекраивать себя. Только недавно артистка начала посещать косметолога, но доверяет лицо исключительно своей подруге, которая делает певице чистку лица.

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