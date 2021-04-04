Співачка Аліна Гросу вирішила створити кумедний ролик з чоловіком, з яким таємно закрутила роман
Після того, як раніше Гросу прийшла на світський захід з ймовірним бойфрендом, російським актором Романом Полянським, чутки про їхні стосунки ніяк не вщухають. Вся справа в тому, що сама дівчина так і не говорила про те, що Роман її хлопець: "Як буду виходити заміж, тоді і скажу".
Відомо, що дівчина добре «обпеклася» в попередніх відносинах. Шлюб виявився провальним, а чоловік вирішив піти до іншої через пару місяців після весілля. Тепер зірка повністю приховує особисте життя.
"Я не хочу поспішати. Вже знайомила всіх з колишнім чоловіком. І що з цього вийшло? Тепер так не хочу. Наступного обранця я представлю публіці як чоловіка або ж батька моїх дітей", - підмітила кілька тижнів тому зірка.
Недитяче захоплення сина Пугачової і Галкіна викликало ажіотаж, відео вже в мережі: "у такому віці, таке хобі..."
Софія Ротару, яка обдурила старість, приголомшила зовнішністю у звичайному житті: "кросівки, штани і…"
Полякова з гордістю продемонструвала свою "годувальницю" крупним планом: "Бідненька..."
54-річна Сумська в костюмі-балахоні і кросівках збентежила зовнішнім виглядом: "Оля, ну навіщо..."
Каменських розплакалася, поїхавши від Потапа з подругою, таємниця розставання розкрита: "Я зрозуміла, що потрібно..."
У новому ролику Аліна і Роман зняли невелику гумористичну замальовку на тему відносин чоловіка і дружини, якій не подобається, коли її не слухають:
"У кого такі дуже "уважні" половинки?:) "»- жартівливо поскаржилася Аліна.
Фанати не залишилися байдужі:
"Ахах. Я ржу; клас у вас суперові відео; Це хто поруч? Папа?; Ви разом? 😯 ; Які ви прекрасні! Найкращі!!!🤩 💖 ; Класно зняли 👏 👏 смішно) Аліна, ви Красуня)); ти взагалі ідеально передала емоції; ліпсінг суперовий, капець точний; ви такі красиві 😍❤️; найкраще, що я бачила за сьогодні😂 🙌 🏻; дуже подобається ваша пара😍».
До цього Аліна розповіла, що ховає від усіх свої веснянки на обличчі. Виявилося, що Аліна вважає свої веснянки занадто інтимною темою, тому нікому їх не показує і не розповідає. Однак, тепер все ж вирішила зізнатися.
"Я веснянки ховаю. Якби знали, що все своє життя ходжу з веснянками, сказали б, що і їх прибрала. Але веснянки на мені є, просто намагаюся не показувати їх, ніяковію. Вони не супер великі, але якось це занадто інтимно. І, мені здається, моєму обличчю вони не дуже добре підходять", - відверто розповіла Гросу.
Нагадавши, Розведена Гросу сунула своє декольте з пишними трояндами під ніс відомому співакові: "жах. Красива дівчина і...".
Як повідомляла Politeka, Каменських, Гросу і подруга Макса Барських розохотили формами в безсоромних декольте, у кого більше: "Чумачечая весна".
Також Politeka, Аліна Гросу здивувала різкими змінами в характері, збентеживши навіть рідних: "огидні, жорстокі...".