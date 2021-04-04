Співачка Аліна Гросу вирішила створити кумедний ролик з чоловіком, з яким таємно закрутила роман

Після того, як раніше Гросу прийшла на світський захід з ймовірним бойфрендом, російським актором Романом Полянським, чутки про їхні стосунки ніяк не вщухають. Вся справа в тому, що сама дівчина так і не говорила про те, що Роман її хлопець: "Як буду виходити заміж, тоді і скажу".

Відомо, що дівчина добре «обпеклася» в попередніх відносинах. Шлюб виявився провальним, а чоловік вирішив піти до іншої через пару місяців після весілля. Тепер зірка повністю приховує особисте життя.

"Я не хочу поспішати. Вже знайомила всіх з колишнім чоловіком. І що з цього вийшло? Тепер так не хочу. Наступного обранця я представлю публіці як чоловіка або ж батька моїх дітей", - підмітила кілька тижнів тому зірка.

У новому ролику Аліна і Роман зняли невелику гумористичну замальовку на тему відносин чоловіка і дружини, якій не подобається, коли її не слухають:

"У кого такі дуже "уважні" половинки?:) "»- жартівливо поскаржилася Аліна.

Фанати не залишилися байдужі:

"Ахах. Я ржу; клас у вас суперові відео; Це хто поруч? Папа?; Ви разом? 😯 ; Які ви прекрасні! Найкращі!!!🤩 💖 ; Класно зняли 👏 👏 смішно) Аліна, ви Красуня)); ти взагалі ідеально передала емоції; ліпсінг суперовий, капець точний; ви такі красиві 😍❤️; найкраще, що я бачила за сьогодні😂 🙌 🏻; дуже подобається ваша пара😍».

До цього Аліна розповіла, що ховає від усіх свої веснянки на обличчі. Виявилося, що Аліна вважає свої веснянки занадто інтимною темою, тому нікому їх не показує і не розповідає. Однак, тепер все ж вирішила зізнатися.

"Я веснянки ховаю. Якби знали, що все своє життя ходжу з веснянками, сказали б, що і їх прибрала. Але веснянки на мені є, просто намагаюся не показувати їх, ніяковію. Вони не супер великі, але якось це занадто інтимно. І, мені здається, моєму обличчю вони не дуже добре підходять", - відверто розповіла Гросу.

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