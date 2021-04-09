Обладающая отменным чувством юмора Алина Гросу изумила новой выходкой

Как передает Politeka.net, 25-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя за любопытным занятием (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, блондинка, недавно поменявшая прическу на афрокосички, накрасила блеском губы, а затем нацепила защитную маску. Поняв, что надела не той стороной, Алина перевернула маску, измазав, таким образом, все лицо косметикой.

"А потом это все на подбородке, щеке и т.д. 🤦🏼‍♀️😂😅 Кстати, мой любимый матовый блеск и цвет 🙌🏽😍", - сообщила она в подписи.

Пользователи посмеялись над кадрами, узнав на них себя:

"Это когда мамину маску одел случайно 😂😂"

"Знакомо)))"

"У меня тоже вечно проблемы то тональный то помада и всё из-за проклятой маски 🐯"

"😂 жизненно!!!!"

"Куколка красивая💋❤"

"Я тоже так делаю😂"

"Про меня😂все маски в помадах😂👏"

"Ахаха когда на карантине нечем толком заняться девушке😂"

Ранее мы рассказывали, разведенная Алина также снимает забавный контент вместе со своим новым бойфрендом, актером Романом Полянским. Парочка создала смешную иллюзию с волосатыми ногами, принадлежащими будто певице.

«Эротика первых весенних свиданий 😅😂 когда забыла 🪒🪒🪒», - подписала Гросу кадры.

"😂просто бомба; развязка огонь👍"; "не сразу заметила😂😂"; "Упс! неловко вышло😂"; "Вы просто суперовые 😍"; "Молодцы, повеселили"; "хорошо, но надо было свою спрятать😆";" Вы смешные! 😊 И очень милые!", - оценила публика.

Напомним, Гросу поозорничала в постели с возлюбленным, напугав волосатыми ногами: "Упс! Неловко вышло...".

Также Politeka писала, что разведенная Гросу "взяла быка за рога" с новым возлюбленным, но что-то пошло не так: "Все-таки затянула его...".