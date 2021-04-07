Популярна українська співачка Аліна Гросу розповіла про непорозуміння у відносинах з хлопцем

Як відомо, 25-річній артистці приписують роман з російським актором Романом Полянським, з яким вони останнім часом постійно з'являються разом і публікують вельми недвозначні спільні фото і відео. Проте зірки офіційно не підтверджують чутки про свій роман.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Гросу несподівано розповіла про непорозуміння у відносинах з якимось хлопцем. Судячи з усього, артистка вирішила більше не приховувати той факт, що перебуває у стосунках.

Вона опублікувала жартівливе відео, в якому показала, як намагається поговорити з коханим по телефону. Втім, виходить у неї не дуже добре.

"Ааа у тебе є якийсь ... без цього А-а-а!", - зображує невдоволення Гросу під накладену на відео озвучку.

Потім дівчина намагається виправитися, проте постійно починає фразу з того самого "ааа", що її дуже смішить.

"Я п'яна занадто", - врешті-решт здається вона.

"Коли я довго відповідаю, хлопець думає, що я його ігнорую. Що відбувається насправді", - підписала жартівливі кадри Гросу.

Її шанувальники тут же відреагували на пост.

"Це ж я", "саме так відбувається?", "телефон у Роми забрали?", "О, боже, це шикарно", "Алінка один позитив", - пишуть люди.

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