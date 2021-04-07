Популярная украинская певица Алина Гросу рассказала о недопонимании в отношениях с парнем

Как известно, 25-летней артистке приписывают роман с российским актером Романом Полянским, с которым они в последнее время постоянно появляются вместе и публикуют весьма недвусмысленные совместные фото и видео. Тем не менее звезды официально не подтверждают слухи о своем романе.

Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм Гросу неожиданно рассказала о недопонимании в отношениях с неким парнем. Судя по всему, артистка решила больше не скрывать тот факт, что состоит в отношениях.

Она опубликовала шуточное видео, в котором показала, как пытается поговорить с возлюбленным по телефону. Впрочем, получается у нее не очень хорошо.

«Ааа у тебя есть какой-то…без этого а-а-а!», - изображает недовольство Гросу под наложенную на видео озвучку.

Затем девушка пытается исправиться, однако постоянно начинает фразу с того самого «ааа», что ее очень смешит.

«Я пьяная слишком», - в конце концов сдается она.

«Когда я долго отвечаю, парень думает, что я его игнорирую. Что происходит на самом деле», - подписала шуточные кадры Гросу.

Ее поклонники тут же отреагировали на пост.

«Это же я», «Именно так происходит?», «телефон у Ромы забрали?», «О, боже, это шикарно», «Алинка один позитив», - пишут люди.

Напомним, Гросу поозорничала в постели с возлюбленным, напугав волосатыми ногами: "Упс! Неловко вышло...".

Как сообщала Politeka, разведенная Гросу порезвилась с 37-летним любовником и сняла все на камеру: «Так ведут себя два…».

Также Politeka писала, что разведенная Гросу "взяла быка за рога" с новым возлюбленным, но что-то пошло не так: "Все-таки затянула его...".