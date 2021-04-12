Известная украинская певица Алина Гросу неприятно удивила своего предполагаемого возлюбленного Романа Полянского на новом забавном видео

В последнее время разведенная певица регулярно радует своих поклонников видео, на которых они с актером Полянским разыгрывают забавные сценки под разную озвучку. Знаменитостям уже давно приписывают роман, однако они его официально не подтверждают. Впрочем, судя по этим кадрам, звезды как минимум очень близки.

Как пишет Politeka.net, Гросу опубликовала новое видео, на котором она предстала в роли продавца, который предлагает заинтересованному покупателю новый аромат.

«У меня есть эксклюзивный аромат! Это коллаборация нескольких запахов. Здесь запах недельных носков из-под дивана, штанов дальнобойщика, мокрой собаки, квартиры дедушки и гнилой картонной коробки. Оцените», - предлагает Гросу Полянскому.

Тот делает вид, что вдыхает тот самый аромат, и тут же с отвращением морщится, закрывая нос.

«Фу, как отвратительно!», -возмущается актер.

Позже Гросу поясняет, что это был айкос.

«В парфюмерном. Любителям этой штуки посвящается. У вас тоже есть друзья любящие этот аромат?», - подписала видео певица.

Ее поклонники тут же отреагировали на видео.

«Говорит, Знакомый запах, было бы классно если бы вы почаще такие классные видео снимали», «Я просто не могу. Очень смешно, спасибо большое, ты лучшая», «К тому же запах такой стойкий что неделю не выветривается», «Красиво выглядишь как всегда)», «Та да воняет он неприемлемо. Алина порядок шутеечки и видосы», - пишут люди.

Отметим, что Гросу и Полянский стали регулярно появляться вместе в конце прошлого года. Они также записали совместную песню с клипом, в котором сыграли влюбленную пару. Из-за их совместных фото и видео поклонники уверены, что пару связывают романтические отношения.

Напомним, Гросу закинула ногу на ногу, показав, как готовится к выступлениям: "Исходя из ваших вкусов".

Как сообщала Politeka, Гросу смутила экспериментом с внешностью, измазав все лицо: "Нечем толком заняться девушке...".

Также Politeka писала, что разведенная Гросу неожиданно заговорила о романе с Виталием Козловским: "Я даже не думала…".