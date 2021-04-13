Українська співачка Аліна Гросу показала вражаюче перевтілення

Як передає Politeka.net, в останній рік артистка активно знімає Тік Ток, де часто з'являється з новим коханим. Як відомо, артистка розлучилася зі своїм чоловіком незабаром після пишного весілля. Втім, розбите серце швидко вилікував актор Роман Полянський, з яким Гросу останнім часом не розлучається.

Красуні часто дорікають в тому, що вона змінила своє обличчя за допомогою пластики. Цього разу Аліна вирішила показати цю саму пластику, яка робить її риси обличчя такими тонкими.

"Пластика без пластики. Макіяж на випадок "виносила сміття, зустріла колишнього", - підписала відео артистка.

У коментарях бурхливо відреагували на перевтілення Аліни. Шанувальниці були розбурхані тим, як круто макіяж може змінювати обличчя людини.

"Ось це магія", "тобі дуже пасує такий макіяж", "ви і без косметики красуня, макіяж класний", "Круто", "Аліна! Дуже класно!", "Блін без косметики ти виглядаєш на обличчя 16», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що на одному з відео Аліна зі своїм новим бойфрендом створила смішну ілюзію з волохатими ногами, що належать нібито співачці.

Нагадаємо, що Гросу розговорилася про свої нові стосунки, де присутні непорозуміння: "хлопець думає, що я...".

Як повідомляла Politeka, Гросу замучила нового коханого, показавши їх розваги на камеру: "у вас теж є цей...".

Також Politeka писала, що Гросу закинула ногу на ногу, показавши, як готується до виступів: "виходячи з ваших смаків".