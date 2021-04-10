Українська співачка Аліна Гросу, яка кілька років жива і працювала в Росії, показала як готується до виступів

Як передає Politeka.net, нові знімки 25-річна знаменитість розмістила у себе в Instagram.

Аліна Гросу любить бути в центрі уваги і епатувати публіку і успішно з цим справляється на сторінках соцмереж. Артистка володіє відмінним почуттям гумору, за яке цінують її шанувальники.

Дівчина популярна, як в Інстаграме, так і Тіктоці, де викладає забавні ролики зі своєю участю.

Зараз співачка дуже затребувана і готується до майбутніх виступів. Так, Аліна показала кадри, зроблені під час творчого процесу.

Вона сиділа на стільці з мікрофоном в руці, на ній був надіте чорне вбрання, що складається з штанів і кофти, який вона поєднувала з кросівками на масивній підошві.

Волосся артистки заплетене в безліч дрібних кісок, а на обличчі не помітний макіяж.

"Репи в розпалі ❤️❤️❤️

Готуємося до Фастова😘 виходячи з ваших смаків і уподобань:)", - написала зірка.

Фоловери вже оцінили нові кадри і попросили більше пісень від Аліни.

"Аліночка, а коли ще пісні будуть? Або на цьому поки що все? ❤️🔥 Всі фотки прекрасні як і ви обожнюю вас ❤ ️ ❤️ви вогонь",

"Красива дівчина", - вже висловилися в мережі.

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