Украинская певица Алина Гросу показала впечатляющее перевоплощение
Как передает Politeka.net, в последний год артистка активно снимает Тик Ток, где часто появляется с новым возлюбленным. Как известно, артистка развелась со своим мужем вскоре после пышной свадьбы. Впрочем, разбитое сердце быстро излечил актер Роман Полянский, с которым Гросу в последнее время не расстается.
Красотку часто упрекают в том, что она изменила свое лицо при помощи пластики. В этот раз Алина решила показать эту самую пластику, которая делает ее черты лица такими тонкими.
«Пластика без пластики. Макияж на случай «выносила мусор, встретила бывшего», - подписала видео артистка.
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В комментариях бурно отреагировали на перевоплощение Алины. Поклонницы были взбудоражены тем, как круто макияж может менять лицо человека.
«Вот это магия», «Тебе очень идёт такой макияж», «Вы и без косметики красотка, макияж классный», «Круто», «Алина! Очень классно!», «Блин без косметики ты выглядишь на лицо 16», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что на одном из видео Алина со своим новым бойфрендом создала смешную иллюзию с волосатыми ногами, принадлежащими будто певице.
Напомним, что Гросу разоткровенничалась о своих новых отношениях, где присутствует недопонимание: "Парень думает, что я...".
Как сообщала Politeka, Гросу замучала нового возлюбленного, показав их развлечения на камеру: «У вас тоже есть этот…».
Также Politeka писала, что Гросу закинула ногу на ногу, показав, как готовится к выступлениям: "Исходя из ваших вкусов".