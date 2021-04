Алина Гросу, известная украинская певица, показала себя в новом образе, в ожидании реакции от СМИ, девушка разместила видео для тик ток с фильтром, увеличивающим ее щечки

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Алина Гросу, известная красотка, певица и актриса, которая не так давно эпатировала публику, появившись в шоу "Маска" в образе прекрасной Розы, разместила видео в котором снялась под трек Андрея Губина "Ночь".

"Булочка", как назвали знаменитую певицу поклонники, заменила слова в песне Губина в строчке "Все что мне сегодня надо просто быть с тобою рядом" на "просто плитку шоколада", призналась, что осознала, что осталось всего лишь 45 дней до лета.

"😂😂😂 девочки, ну вы поняли, что осталось всего лишь 45 дней до лета ?))) Короче, если бикини от купальника налезает теперь только на щеки, делаем из него маску и не паримся 🤪 на море не факт, что мы поедем, а слёзы женщину точно никогда не украсят 😉", - написала Алина. После чего в посте добавила, что ждет не дождется реакции СМИ на ее образ с пухленькими щечками: "П.с. Уже предвкушаю, как журналисты увидев меня под этим эффектом будут писать, Алина Гросу поправилась😂😂🤣 жду)))"

Поклонники, поняв шутку Алины прокомментировали видео смайликами и шутками, при этом не забыв подчеркнуть красоту и чудесную форму, в которой находится Алина:

"Вы правда в прекрасной форме!🤩✨", "Булочка ❤️😍", "🔥🔥🔥👌🏻😄 you looks fit anyway", "А ха ха, Классс 😂😂😂😂, ещё и песня моего детства 🔥", "😂😂😂это точно👏", "❤️🙌👏😂😂😂😂😂😂пухляш", — написали поклонники.

