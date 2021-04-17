Відома актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе, заговоривши про суботу

Як пише Politeka.net, Ольга вже давно живе і будує кар'єру актриси за межами України. Дівчина в юному віці покинула країну, спробувавши себе спочатку в якості моделі, а потім пішла в кінокартини.

Цього разу Куриленко опублікувала фото в Instagram, де показала чуттєвий образ у сукні. Красуня відвела погляд від камери, а волосся залишила розпущеним. Знімок був чорно-білим, що додало особливої атмосфери образу Ольги.

"Сподіваюся, вам сподобалася субота", - написала красуня.

Фанати відразу засипали зірку лайками і коментарями:

"Прекрасна", "Люблю тебе", "я люблю тебе", "так, сьогодні завершую нову картину з морем", " шари печалі в цьому погляді ... Красиво", "завжди така красива", "я просто почав насолоджуватися цим, тому що тільки що побачив тебе", "дивовижна жінка".

Ми писали, що актриса Ольга Куриленко продемонструвала ідеальні форми в сукні з відвертим вирізом.

Куриленко позувала в чорній сукні з оригінальним декольте і великим вирізом на грудях, продемонструвавши розкішний бюст у всій красі. Доповнили образ помітні прикраси-кольє і браслет з діамантами, а також сережки.

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