Відома українська гімнастка, олімпійська чемпіонка Анна Різатдінова похвалилася колекцією модних вишиванок

Як передає Politeka.net, українські вишиванки вже не перший рік користуються неймовірною популярністю. Модернізовані вбрання з українським орнаментом носять не тільки в Україні, а й за кордоном. В Україні ж дизайнери створюють неповторні сукні та сорочки, які можна носити щодня.

Гімнастка Анна Різатдінова, яка була фавориткою Влада Ями на "Танцях з зірками", де посіла друге місце, продемонструвала свою любов до українського вбрання. Вона показала відразу чотири сукні різної довжини, які стильно комбінувала з кросівками. Приміряти сукні Ганні допомагав її син Роман, якого вона народила від екс-нардепа Олександра Онищенка.

"Вам який варіант подобається?",- підписала фото Різатдінова.

Раніше ми писали, що Анна Різатдінова показала космічну розтяжку біля дзеркала. Гімнастка вирішила привернути увагу до своєї книги "Мій роман зі спортом", яку вона випустила в минулому році. Книга вийшла дуже особистою і відвертою, адже спортсменка розповіла про всі складнощі, з якими зіткнулася під час підготовки до Олімпійських ігор.

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