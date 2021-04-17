Епатажна зірка з нарощеними вилицями українка Анастасія Похрещук, яка брала участь у проекті "Від пацанки до панянки" показала нове відео своїх дивацтв

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram епатажна дівчина, яка знаходиться в Туреччині, і проходить реабілітацію після перенесених операцій, в ході яких "зробила" собі ліпосакцію, кубики на пресі і "красиву п'яту точку", розмістила відео на якому підіймається на евакуатор.

На евакуаторі знаходиться білий автомобіль, з якою метою Настя полізла до машини - історія замовчує, проте видно, що дівчині дуже весело.

Шанувальникам, які стежать за життям дівчини відомо, що вона абсолютно байдужа до того, що її засуджують за перебір в пластиці. вона не стежить за своєю промовою, а іноді і спеціально підбирає лайливі слова позаковирістей, щоб розсмішити і заманити свою аудиторію в передплатники. Крім того, Анастасія без сорому піднімає теми, які інші блогери обходять стороною.

Шанувальники прокоментували нове відео Покрещук:

"Уганяй😁"," Вітаю...🔥 , але Діві бо ріпа трісне... від задоволення ❤️", " Мама-ама кримінал)🔥 😂", " хуліганка😂", "куди полізла?", "Зніми вже цю моторошну куртку ️ ️ ти як з гетто, вид брудної баби якийсь, вічно неохайна з моторошним розмазаним макіяжем, ну про манеру розмови це взагалі окрема історія шо це було?😂".

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