Эпатажная звезда с нарощенными скулами украинка Анастасия Покрещук, которая принимала участие в проекте "Від пацанки до панянки" показала новое видео своих чудачеств

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм эпатажная девушка, которая находится в Турции, и проходит реабилитацию после перенесенных операций, в ходе которых "сделала" себе липосакцию, кубики на прессе и "красивую пятую точку", разместила видео на котором взбирается на эвакуатор.

На эвакуаторе находится белый автомобиль, с какой целью Настя полезла к машине - история умалчивает, однако видно, что девушке очень весело.

Поклонникам, которые следят за жизнью девушки известно, что она абсолютно равнодушна к тому, что ее осуждают за перебор в пластике. она не следит за своей речью, а иногда и специально подбирает бранные слова позаковыристей, чтобы рассмешить и завлечь свою аудиторию в подписчики. Кроме того, Анастасия без стеснения поднимает темы, которые другие блогеры обходят стороной.

Поклонники прокомментировали новое видео Покрещук:

"Уганяй😁", "Вітаю...🔥, але диви бо репа трісне... від задоволення ❤️", "Мама-ама криминал)🔥😂", "Хулиганка 😂", "Куди полізла?", "Сними уже эту жуткую куртку 🤦‍♀️ты как из гетто, вид грязной бабы какой-то, вечно неопрятная с жутким размазанным макияжем, ну про манеру разговора это вообще отдельная история Шо це було?😂".

Напомним, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук сверкнула увеличенной грудью без одежды и белья: "Шары какие-то"

Как сообщала Politeka, Покрещук из "пацанок" показала, какой была до того, как переделать лицо: "Я не против операций, но..."

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