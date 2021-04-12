Известная украинская модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", показала себя до всех операций

Как пишет Politeka.net, Анастасия Покрещук стала настоящей звездой после программы "Від пацанки до панянки". Девушка решилась на увеличение скул и губ, а не так давно полностью перекроила все тело. Анастасия решила показать наглядно, как изменилась с 2018 года.

На фото Анастасия показала себя современную - с розовыми волосами, скулами и губами. На втором кадре рядом Покрещук была блондинкой и без вызывающей внешности.

"Кого выбираешь ты? Вот ,что я имела ввиду когда говорила,что одни губы бы ситуацию не спасли. Первое фото это кстати не так давно -2018 год)", - написала звезда под фото.

Фанаты начали активно обсуждать фотографии:

"Без этих скул , очень красиво переделала себя в целом", "Вы очень харизматичная личность!!! Хорошо выглядите ярко!!! Но честно говоря ( мое мнение личное), я понимаю Вам фиолетово на него и это правильно. Скул многовато....", "Если губы ситуацию не спасли ,то что спасло ситуацию, и спасло ли?", "Пугают только скулы", "Я бы убрал с блондинки нос и губки, и чуток увеличил скулы. Больше ничего не нужно", "Я так понял, что скоро будет третий вариант...", "Не в обиду, первый вариант лучше. Я не против операций, но скулы прямо лишние".

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