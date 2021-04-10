Скуластая украинская блогерша Анастасии Покрещук, которая прославилась после участия в шоу «Від пацанки до панянки" эффектно выпятила переделанную пятую точку
Провокационные снимки девушка разместила у себя в Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net
Как известно Анастасия в свои 31 год уже успела сильно увеличить скулы, губы и грудь, удалить комочки Биша, сделать липосакцию подбородка и проделать множество транформаций. Также она неоднократно заявляла, что не собирается останавливаться на достигнутом и совсем недавно отправилась в Турцию, чтобы в очередной раз лечь под нож пластических хирургов.
Покрещук уже откачала лишние жиры, увеличила пятую точку и "нарисовала" кубики на прессе.
Теперь результатами она решила похвастаться перед поклонниками.
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На фото блогерша попозировал стоя возле окна в черных трусиках-бикини и топе, выпятив свою пятую точку.
«Как вам мой орех?😍 17 дней операции( липосакция и липофиллинг) Обожаю», - написала Покрещук.
Поклонники оценили старания Анастасиии, ведь всего за полчаса ей поставили свыше 6700 лайков.
«У меня родной такой»,
«Огонь»,
«Бомба»,
«Очень», - пишут в сети.
Напомним, что звезда "От пацанки до панянки" Покрещук удивила горячими танцами после операции
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