Скуластая украинская блогерша Анастасии Покрещук, которая прославилась после участия в шоу «Від пацанки до панянки" эффектно выпятила переделанную пятую точку

Провокационные снимки девушка разместила у себя в Инстаграм-аккаунте, передает Politeka.net

Как известно Анастасия в свои 31 год уже успела сильно увеличить скулы, губы и грудь, удалить комочки Биша, сделать липосакцию подбородка и проделать множество транформаций. Также она неоднократно заявляла, что не собирается останавливаться на достигнутом и совсем недавно отправилась в Турцию, чтобы в очередной раз лечь под нож пластических хирургов.

Покрещук уже откачала лишние жиры, увеличила пятую точку и "нарисовала" кубики на прессе.

Теперь результатами она решила похвастаться перед поклонниками.

На фото блогерша попозировал стоя возле окна в черных трусиках-бикини и топе, выпятив свою пятую точку.

«Как вам мой орех?😍 17 дней операции( липосакция и липофиллинг) Обожаю», - написала Покрещук.

Поклонники оценили старания Анастасиии, ведь всего за полчаса ей поставили свыше 6700 лайков.

«У меня родной такой»,

«Огонь»,

«Бомба»,

«Очень», - пишут в сети.

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