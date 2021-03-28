"Это лучшее, что я слышала!"

Звезда Инстаграм и реалити-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук зацепила метким высказыванием

Как передает Politeka.net, эпатажная украинка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, ответив на вопрос от подписчиков: "Встречалась ли с бедным, но очень хорошим мужчиной?" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Брутальная Анастасия, как известно, никогда не стесняется ни своей необычной внешности, из-за которой ее многие "хейтят" в Сети, ни громких высказываний с употреблением "крепких" словечек.

Девушка раскрыла украинкам глаза на безденежных мужчин: просто, коротко и ясно, чем, безусловно, заслужила признание пользовательниц.

"А как вообще бедный мужчина может быть очень хорошим? Чем он, с*ка, хороший? Что он, ленивый пи***, не смог найти свое место в жизни, чтобы денюжку заработать? Вот этим он хороший? Но зато он нашел тебя и сел тебе на голову...", - объяснила свою позицию Покрещук.

И, стоит отметить, многие комментирующие с ней согласились:

"Я могу смотреть и слушать этот ролик Вечность!!! 😂 💯🔥"

"Пересмотрела 10 раз😂"

"Это лучшее, что я слышала!!!😍"

"Ну правда же 🔥"

"Да кто с такой захочет встречаться 🤦‍♂️ мне стыдно было бы выйти с ней в свет"

"🔥коротко и ясно, вы огонь"

"Лучше мужчин спросите, хотели бы они такую мадам в жены. 😮😂 вот и ответ"

"Это такая правда, всей правде в лоб !!! 🔥"



Осторожно! Ненормативная лексика

Ранее мы рассказывали, Анастасия показала в Сети новые метаморфозы со своей внешностью. Девушка отправилась к специалисту, чтобы ей сделали очередные уколы ботокса в области челюсти, которые должны были ее якобы избавить от ночного скрежетания зубами.

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