Известная модель и блогер Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", которая известна своими нарощенными скулами снова шокировала публикку

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм малинововолося скуластая знаменитость, которая славиться своим пацанским характером, не подбирая слов, загиная маты через слово рассказала, какие манипуляции еще сделала со своим телом.

Известно, что блогер отправилась в Турцию, однако не отдыхать, а убирать лишнее, и добавлять недостающее. В очередном посте Покрещук рассказала, что сделала себе липосакцию. Звезда заявила, что не хочет заниматься в зале, сжигая жир, а хочет жить в свое удовольствие, вкусненько кушать, и чтобы никто ей не мог сказать, что она жирная.

Она описала какой теперь будет ее пятая точка и какие кубики на прессе.

"Липосакция, липофиллинг в ж*пу, 6pack(кубики) 😍😍😍😍😍 🥰🥰🥰 Как я ждала этот день🥰🥰🥰", - поделилась радостью звезда. "Я пошла, скоро прийду, бл...", - в завершение заявила Покрещук.

Поклонники весьма неоднозначно прореагировали на новость от Покрещук. То хвалили ее, то завидовали, то ужасались...

"Бл..., остановись. Сходи к психологу", "Сумашедшая женщина 😂", "Жду кубиков", "Тваришь ты с собой конечно фиг пойми что😁", "Страшно", "Не плачь наша красавица😢😍😍😍", "Липосакция чего? 😮 ты ж худая", "Зато красота будет. Лишь бы кожа хорошо легла. Сама через это прошла. 🔥", "Я думала коррекция зрения) ну классно , ждём фотки😍", - написали поклонники.

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