Модель Анастасия Покрещук, которая принимала участие в реалити-шоу «Від пацанки до панянки» устроила танцы со своим стилистом

Эпатажная блогерша, ставшая знаменитой благодаря множеству пластических операций на лице, всерьез занялась танцевальным направлением под названием Шафл и теперь ее соцсети Инстаграм и Тик-Ток пестрят движениями на эту тематику, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, на выходных Анастасия отправилась в салон красоты, чтобы привести в порядок свои волосы, а после всех манипуляций решила пуститься в пляс. Компанию ей составила девушка-стилист.

Получилось немного смешно и неуклюже.

«Когда все успели в день перед отъездом😂 и коррекцию сделали и лечение и ботокс моим волосам😍 Сабина теперь идёт со мной на танцы😂👍🏾», - написала Покрещук.

Фолловеры уже успели отреагировать на танцы.

"Девчули -зажигалочки💥", "Позитивчик", "Треш", - пишут в сети.

Не так давно Покрещук показала фото «до» и «после» процедур, направленных на похудение. Звезда сети считает, что у нее было 7 лишних килограмм, поэтому всячески стремится к идеальному весу.

Напомним, что эпатажная звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук померилась размером скул с подружкой: "Не дай Бог".

Ранее Politeka писала,что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук резко "постарела", девушку не узнают

Также Politeka сообщала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук показала себя до пластики, фото поражают.