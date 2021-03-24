Эпатажная модель и блогер Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", с весьма неординарной внешностью, которую создала себе сама, похвасталась своим весом

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм девушка с искусственно увеличенными скулами похвасталась своим весом, назвав себя "конем".

"59 килограммовый конь😂😂😂", - написала в комментарии к своему фото в розовом костюмчике Анастасия.

Для фотосессии девушка выбрала ярко-малиновый костюмчик в тон своим выкрашенным в такой же цвет волосам.

Покрещук уселась закинув ноги в кроссовках также на кресло, и улыбнулась своей необычной улыбкой, то ли показывая свое величие, то ли хвастаясь.

У девушки в Инстаграм достаточно много поклонников, количество их постоянно возрастает, и теперь уже составляет почти 260 тысяч человек.

Покрещук находится в Турции, куда отправилась на отдых, о чем рассказала в своем блоге. Теперь девушка расслабляется, демонстрируя свою необычную красоту туристам в Турции.

"59 кг це суперова вага,мені б таку", "Розовая пантера 😍", "Где такой костюмчик купить?🥰", "Что это за цифра? Не туда не сюда, добавь кило, вы просто 🔥🔥🔥❤️", "Ну только посмотри какая красотка 😍😍😍", "Какая яркая женщина 🔥🔥🔥😍", "Мне бы 59 кг! Сила есть и воля есть, а силы воли нет 😁", "Та нееее... султанша )", "Покемон", "Нажрала ты конечно😂😂😂😂, ты себя видела????? Ну БАГИНЯ ЖЕ😍😍😍", "Покемон бл🔥🔥🔥🔥хаха", "Конь- по мозгам! Железный сц*ка", - написали поклонники.

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