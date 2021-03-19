Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", неожиданно появилась с ребенком на руках

Звезда прославилась в сети, благодаря своему эпатажному образу - она увеличила скулы и губы, пишет Politeka.net. Кроме того, модель никогда не стеснялась в выражениях, и, используя в своей речи мат, всегда говорит все, что думает.

В этот раз Покрещук удивила появлением с ребенком на руках. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда держала малыша, укутанного в плед, и любовалась им.

"Боже, такой красивый", - сказала модель.

Кроме больших скул и губ, в этот раз также привлекали внимание большие зеленые глаза Анастасии, которая, видимо, надела линзы.

"Знакомьтесь 💝 это красавчик Иван,Олюшкин сын😍😍 @fileva_oli 💝💝 Это первый ребёнок, которого я взяла на руки😃", - написала Покрещук.

Отметим, Покрещук показала грудничка блогера Филевой Ольги, у которой в Инстаграм насчитывается 267 тысяч подписчиков.

За восемь минут видео с ребенком на странице Покрещук собрало более 7000 просмотров.

"Реакция ...🔥", "Вам очень идёт малыш 😍😅", "Милый малыш", "Ребенок смотрит на тебя в шоке😂", "Вы тут такая милая", "Вы бы были хорошей мамой❤️", "Ути шладун🥺😍😍", "Такой сладкий", "Своих совсем не хочется? Что почувствовала?", "Тебе так идёт😉😅❤️", "Бедный ребёнок, стресс на всю жизнь. 😢", "Боже какой красивый малыш)", "Малифисента крестная ??)", "Смотри, вдруг заразно, и своего будешь держать 😍😍".

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