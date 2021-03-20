Популярная блогерша Анастасия Покрищук снова громко и нецензурно рассказала женщинам, почему нужно прогонять мужчин-изменщиков.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская блогерша и в прошлом участница реалити шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрищук, прославилась после того, как сделала себе огромные скулы, силиконовую грудь и накачала губы. Девушка по специальности психолог, так что время от времени отвечает на разные вопросы от фолловеров в Instagram. И делает она это в своем стиле – зачастую громко, эпатажно и нецензурно. (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца)

Так в этот раз Настя, которая начала также развивать свой YouTube-канал рассказала об "инстинкте мужчин изменять" и о том почему женщинам не стоит это терпеть. По словам блогерши, когда это еще сами мужчины говорят о том, что у них инстинкт изменять, хотя есть жена и дети, то это просто тупость, но это вроде как можно понять. Но больше всего Покрищук возмущает, что женщины говорят о таком инстинкте у своих мужей и партнеров.

"Но, когда это начинают говорить бабы, мне хочется их задушить. А где твой инстинкт самосохранения? Тебя обижают, бьют, изменяют, а ты терпишь. Доводят тебя до седины, нервных срывов, этих панических атак у каждой второй. Взяла себя в руки и поменяла что-то. Выгнала нах*й, или сама ушла и живешь хорошо. И пройдут твои эти панические атаки", - рассказывает Настя, обращаясь к женщинам.

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