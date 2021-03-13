Популярная блогерша Анастасия Покрищук удивила поклонников забавным видео своих необычных танцев

Как сообщает Politeka.net, участница шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрищук не так давно сделала себе новую внешность – огромные скулы, которые признали самыми большими в мире. Эпатажная девушка с накачанными губами и силиконовой грудью стала популярной инста-блогершей и теперь часто радует поклонников своими выходками.

Так, в этот раз Настя выложила в своем микроблоге забавное видео, на котором она танцует. Девушка запечатлена в зале, она ритмично двигается под звуки голоса за кадром, который подсказывает ей, что делать. На тренировку Покрищук пришла в узких голубых лосинах и спортивном розовом худи, а свой образ дополнила яркими кроссовками. Сиреневые волосы "пацанки" собраны в небрежный хвостик, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Анастасия написала: "Придумала опять неведомую ху*ню в конце". Конечно же такая публикация не осталась без внимания фолловеров, танцы девушки принялись активно обсуждать в комментариях к видео. "Шафл уровень Бог. Ты крутая. Скоро будешь делать все на легке", "Не могу понять, но что-то не то. Движения ногами да, но не так прыгать всем телом", "Насть, пожалуйста не блочь, обожаю тебя, но, по-моему, это не твое. То ли слуха нет, то ли чувства ритма. Что тренер говорит?", - пишут в комментариях.

Напомним, Звезда "Від пацанки до панянки" Покрищук удивила своим настоящим лицом: "Обалдеть, нормально же было".

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