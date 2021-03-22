Известная модель и блогер Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", показала, как прилетела в Стамбул

Как пишет Politeka.net, Анастасия стала набирать популярность после участия в проекте "Від пацанки до панянки". После шоу звезда решила увеличить себе скулы и губы. И хотя новая внешность вышла довольно вызывающей, девушку все устраивает и она наслаждается жизнью сполна.

На кадрах модель показала, как отправилась в Турцию. Девушка прилетела в Стамбул, где ей пришлось сдать анализы на вирус. Весь процесс Анастасия засняла на видео, которое показала поклонникам.

"Давно мне ничего так глубоко в пасть не засовывали. В Турции не нужно готовиться к тесту как у нас (сдавать с утра, не чистить зубы, ничего не пить не жрать не ходить в туалет) тоже самое касается и крови, я прямо перед анализом пожрала. Так шо тут медицина ушла далеко вперёд, даже в таких мелочах", - написала Анастасия.

Фанаты посмотрели ролик почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Вы делали прививку перед поездкой? Турция пускает без прививки туристов?", "Что вы опять делайте собой большие уши, наращивать будите", "Ужасная процедура", "Для меня самое худшее это когда нельзя попить воды перед анализом", "А зачем в Турцию? Ещё операции? Расскажи".

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