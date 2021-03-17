Звезда Инстаграм и реалити-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрищук шокировала новыми переменами

Как передает Politeka.net, эпатажная звезда опубликовала свежие кадры в "сториз" у себя в Инстаграм, на которых показала, что ей делали в клинике.

Так, Настя вначале обескуражила выходкой с макетом человеческого черепа.

"Сейчас мы сделаем мне трепанацию... Такого вы еще не видели!", - объявила девушка, "проткнув" глазницы своими наманикюренными пальцами.

А если без шуток, то Покрищук снова отдалась в руки специалистов, сделавших ей еще несколько уколов ботокса в области челюсти.

"Сейчас мы будем делать мне V-образную "морду" и еще убирать бруксизм, потому что я очень сжимаю челюсть ночью, после того, как мне поменяли все зубы", - рассказала на кадрах Покрищук.

Отметим, бруксизм — это непроизвольное скрежетание зубами, возникающее во сне по причине спазма жевательных мышц.

Настя напугала кадрами, как ей делают уколы. Судя по всему, девушка настолько привыкла к ним, что уже почти не чувствует боли.

"Делаем мне трепанацию (смеется, - ред.) почти", - звезда еще и шутила в процессе.

По ее словам, результат данной поцедуры станет заметным в течении месяца. По идее, ее лицо должно вытянуться еще больше, а подбородок стать максимально остроконечным.

Напомним, Настя прославилась не только в Украине, но и за ее пределами, своей необычной внешностью, которую создала искусственно. Как известно, девушка сделала себе выпирающие скулы и огромные губы. Покрищук наколола их себе сама - филерами, и потратила на это около 60 тыс. гривен и примерно год времени.

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