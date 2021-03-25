Украинская модель и звезда "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук показала себя до операции

Как пишет Politeka.net, Анастасия Покрещук после участия в проекте "Від пацанки до панянки" пошла на кардинальные перемены. Звезда увеличила себе скулы и губы, но этого оказалось недостаточно. На днях модель улетела в Стамбул, где посетила врачей для консультаций.

Результат беседы Анастасия опубликовала в Инстаграм. Звезда стояла в одних трусиках, которые немного приспустила. Бюст пришлось закрыть смайликами, а все тело было в разметках. Как можно понять, Покрещук собралась снова доверить свое тело хирургам.

"Разметка) это фото до", - написала Анастасия.

Фанаты поставили более 8 тысяч лайков и написали комментарии:

"А фигура красивая", "Ты нравишься, но зачем себя кроить если можно подкорректировать в спортзале???", "Всем бы такую фигуру до", "Блин, идеальная фигура....ни целлюлита , ни жирка", "Так всё-равно же пожрать любишь, а всё, что откачала приплывет обратно", "Пусть делает что хочет!! Ее тело, ее дело!!!", "Может лучше к психологу?", "А, и я хочу. Но только куда тебе ещё красивее я конечно не понимаю, но если душа хочет то почему бы и нет", "Очень хочется увидеть результат ну и узнать цену", "Мне бы такую фигуру".

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