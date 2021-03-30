Известная модель и блогер с нарощенными скулами Анастасия Покрещук, которая брала участие в проекте "Від пацанки до панянки" покрутила бедрами возле подружки

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Анастасия показала озорные танцы под трек BIFFGUYZ и BODYA "Хочу еще". Горячие танцы Покрещук устроила сразу после операций по липосакции и наращиванию пятой точки.

"Нос". - так называет девушку Анастасия, кружась в диком танце, прижимаясь и тиская девушку, которая просто стоит и ждет, пока у Анастасии закончится "заряд" бодрости.

Поклонники предположили даже, что девушка находится в заложниках у эпатажной Покрещук. "Нос, если ты в заложниках, похлопай в ладоши в следующем сторис", - написал подписчик модели.

Так может показаться тем, кто следит за творчеством и информациями в блогах скуластой девицы. Ведь она чересчур груба, и самые отпетые сапожники могли бы брать у Покрещук уроки матерной ругани.

Впрочем, это не мешает блогеру Анастасии пополнять армию поклонников в более четверти миллиона, и два аккаунта в Инстаграм, а также радоваться жизни в любых ее проявлениях.

Фанаты обычно хаящие Покрещук наконец смирились и стали ее расхваливать, заявляя о позитиве и восхищаясь всегда приподнятым настроением блогера.

"Это шедевр😂", "Позитив 🔥🔥🔥", "Вы шикарная 😂😂😍😍", "Ахаххаха , нос в теме 😀😂🤣", " Невозмутимая", "Уже такие волосы длинные)", "Тигрица😍😍аррр❤️", - написали фанаты Покрещук.

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