Известная модель Анастасия Похрещук, звезда "От пацанки до панянки", показала себя после операции

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу эпатажной девушки в соцсети.

Так, в аккаунте Покрещук появились кадры, на которых она демонстрирует свое тело через 10 дней после операции. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

Покрещук сняла на видео себя в зеркале на 10-й день после липосакции. Она похвасталась, что уже сейчас прекрасно виден результат. На теле еще есть синяки, однако, по словам девушки, это нормально, и часто люди "просто черные выходят" после такой операции.

"10-й день после операции. Липосакция, липофиллинг. 6 pack. Отек еще большой, но результат все равно уже ох****о видно", - написала она.

В комментариях мнения фолловеров разделились - одни не понимают, зачем надо было в очередной раз "ложиться под нож", а другие выражают восхищение результатам после липосакции.

"Попа тоже классная", "Ой, ты какая-то толстая стала. До операции ты стройная была. А сейчас ж***, ляхи - как будто ты очень поправилась. Ничего личного, мое мнение", "Какая попа", "Я бы таких стрелял! Как бешеных собак", "Вопрос: зачем", - пишут в комментариях.

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