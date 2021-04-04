Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", показала постельное фото

Как пишет Politeka.net, эпатажная звезда продолжает находится в Стамбуле, где проходит реабилитацию. Красотка отправилась в Турцию, чтобы сделать несколько операций ради идеальной фигуры и уже успела на днях показать результат.

В этот раз Анастасия показала себя в наряде с большим декольте. Красотка лежала в кровати в стильных очках, демонстрируя выпирающий пышный бюст.

"Я соблазнительная и я знаю это", - написала звезда под фотографией.

Фанаты поставили почти 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ты похожа на гоблина ,и мы знаем это", "Самая-самая", "Сладенькая", "Блин, ты такая умная", "Ой, блин, народ, сижу и вижу, что тут люди 30-45 лет обсуждают девушку, которая добилась больше, чем вы за всю жизнь, взгляните на свою жизнь пожалуйста, а потом посмотрите на эту девушку".

Мы писали, что известная модель Анастасия Похрещук, звезда "От пацанки до панянки", показала себя после операции.

Покрещук сняла на видео себя в зеркале на 10-й день после липосакции. Она похвасталась, что уже сейчас прекрасно виден результат.Напомним, звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук после новой операции поразила безупречным телом

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