Инста-блогер Анастасия Покрещук, которая стала знаменитой благодаря участию в шоу "Від пацанки до панянки" и, несомненно, увеличению своих скул до огромных размеров, похвасталась своими новыми достижениями

Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Покрещук похвасталась какой красивой ее сделали в Турции. Напомним, модель отправилась в Турцию подрихтовать свое тело. Она откачала лишние жиры, увеличила пятую точку и "нарисовала кубики на пресе.

"😍😍😍 И так круто мне сделали в Турции. 😍Это большая редкость тут😅☝🏽 Так шо ищи ссылку в стори и сохраняй💝", - написала эпатажная девица.

В своем сторис Покрещук рассказала, что все те разы ей повыпаливали волосы, а в этот раз она нашла классный салон, вот об этом, собственно ее пост...

Поклонники на ура приняли новый образ Покрещук, и конечно отметили, что она выглядит даже очень милой, если не сушать то, что она говорит, ведь после двух секунд прослушивания матершинного грубого голоса модели, возникает огромное желание принять душ, очистить внутренности и сходить в церковь... Покрещук не раз заявляла, что она этого и добивается, ей так хочется, что бы при ее виде у людей учащался пульс и они не успевали добежать до туалета...

Однако, количество подписчиков у звезды постоянно увеличивается, она даже создала второй аккаунт, где также радует своими снимками любящих острые ощущения украинцев.

Многие фолловеры подсмеиваются над моделью, однако девушку это явно не беспокоит, при случае она может и отправить куда подальше. Поэтому хейтеры долго не задерживаются на ее странице:

Вот что написали поклонники в этот раз под фото знаменитости:

"Покажи хвоста, Аріель 😄❤️", "Аааа божественная 😍😍😍😍", "Очень красиво сделали🔥", "Вау какая красивая 🔥🔥 цвет просто кайф😍😍", "Вау😍, вы невероятно красивая, обожаю вас ❣️❣️❣️", "Очень красиво 😍, тебе идёт, вид белой и пушистой милашки 😄", "Ярче голливудских звёзд 🔥👏", "А что круто? Помыли волосы и на плойку накрутили?", " Ляяяя, вот это кица цаца😍😍😍" - написали поклонники.

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