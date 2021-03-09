Звезда Инстаграм и реалити-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук появилась без лифчика

Покрещук привлекла внимание 255 тысяч подписчиков в Инстаграм, пишет Poiteka.net. У звезды необычная внешность - благодаря "уколам красоты" она "накачала" себе губы и скулы.

Анастасия решила показать формы без белья в леопардовой блузе. Она расстегнула одежду, сверкнув пышными прелестями.

Звезда надела черные брюки в пайетках. Штаны были на высокой посадке и подчеркнули тонкую талию.

Покрещук сделала макияж с яркими губами.

"Всегда помни, что ты п⬆️*дата😉 А если вдруг забудешь, я тебе напомню😘🌺 С 8 марта❤️

❤️", - написала блогер.

За десть минут пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев. Люди присоединились к поздравлениям.

"Будьте счастливы и любимы❤️🔥", "❤️ с 8 марта", "❤️❤️ С праздником девочки 🌷🥰🥳", "С праздником весны", "С праздником", "Тигрица 🔥❤️", "🔥🔥🔥С праздником, милые девушки", "Настя, с праздником!!! Пусть мужчины о**енеют от вашей красоты и подарят вам весь мир!!!👏 Вы 🔥🔥🔥", "С праздником дорогая !!😚", "С праздником весны тебя, королева красоты 🎉🎉🎉🎉", "Малышка! Ты шикарная!!! 😍 всегда оставайся такой яркой, независимой и ебан**ой!!!! 🙌🏻 люблю тебя 💜💜💜", "И тебя с праздником! Чтоб орлы не падали, козлы не летали, а мы при этом оставались самыми-самыми 😘", - написали пользователи сети.

Напомним, 35-летняя блогерша устроила бесстыжие пляски в ультра-мини и поплатилась: "Даже трусы видно"

Как сообщала Politeka, блогерша напугала изменениями во внешности рядом с красоткой-сестрой: "Лицо расплющило"

Также Politeka писала, что располневшая блогерша с новой прической показала, как выглядит после Мальдив: "Меня это бесит"