Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", показала себя после операции

Как пишет Politeka.net, Анастасия Покрещук несколько недель назад отправилась в Стамбул, чтобы обрести фигуру мечты. Девушка сделала себе полностью новое тело и активно делиться ощущениями после операции в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Анастасия опубликовала фото, где в топе и стрингах стояла у окна. Девушка согнула ножку, демонстрируя идеальный животик. Красотка позировала у просторного окна с видом на высотки мегаполиса.

"Что по кубикам? 18-ый день после операции ,чуть отёк,ещё не до конца зажили,но уже красота", - написала Анастасия под фото.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"З - зависть", "Как будто ты сидела в спортзале минимум полгода", "Красиво очень", "Нереальная", "А самим накачать, не?", "Черт, ну видно что это не мышцы, которые сама накачала".

Мы писали, что скуластая украинская блогерша Анастасии Покрещук эффектно выпятила переделанную пятую точку.

На фото блогерша попозировал стоя возле окна в черных трусиках-бикини и топе, выпятив свою пятую точку.

"Как вам мой орех? 17 дней операции( липосакция и липофиллинг) Обожаю", - написала Покрещук.

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