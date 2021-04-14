"Как может такое нравиться"

Скандальная украинская модель и звезда шоу «Від пацанки до панянки» Анастасия Покрещук показала себя топлес, заинтриговав вызывающей фотосессией

Модель, внешность которой после многочисленных косметических вмешательств вызывает много споров, поделилась новым фото на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Покрещук рассказала, что снялась в новой фотосессии, и решила заинтриговать подписчиков одним из фото. На снимке модель предстала в довольно вызывающем образе: она позировала топлес и в штанах под кожу. На одной руке Анастасии красовалась высокая кожаная перчатка.

Свою обнаженную грудь, над которой потрудились пластические хирурги, модель прикрыла руками.

Макияж модели также был весьма дерзким. Она выделила глаза темными тенями, щедро нанесла на печально известные скулы хайлайтер и подчеркнула накачанные губы помадой в тон своим малиновым волосам.

«Как вернусь домой, нас ждёт новая фотосессия. Представляешь шо это будет?», - подписала снимок Покрещук.

Ее подписчики тут же принялись комментировать фото.

«Шо вы откачивали не пойму??? Вас развели в клинике», «Оууу горячая штучка», «Такое на улице ночью увидишь заикой можно стать», «Как же надо себя ненавидеть, бедная», «Не грудь, а шары какие-то. Как может такое нравится», «Страусёнок», - пишут люди.

Отметим, что Покрещук прославилась в сети, когда увеличила губы и скулы до пугающих размеров. Недавно модель решила перекроить операциями и остальное тело. Также мы писали, что она решила показать наглядно, как изменилась с 2018 года.

Напомним, Покрещук из "пацанок" показала, какой была до того, как переделать лицо: "Я не против операций, но...".

Также Politeka писала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук в стрингах показала результат операции.

А еще Politeka сообщала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук неприлично оттопырила переделанные ягодицы у окна.