Відома українська модель Леоніла Гузь, яка стала володаркою титулу "Міс Україна 2018", вразила кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, Леонілі Гузь всього 21 рік, але вона вже досягла успіху в модельному бізнесі. Хороша фігура і модельна зовнішність дозволили дівчині завоювати корону головної красуні України, після чого її кар'єра пішла вгору. Зараз Леоніла знімається для реклами, а також регулярно радує своїх шанувальників яскравими фото.

На свіжому знімку Гузь була зображена під час відпочинку. На тлі виднілися пальми, а її шкіра отримала ніжний загар, який свідчить про тривале перебування на сонці. Волосся Леоніла намочила, що додало її образу особливого шарму. Модель позувала в чорному купальнику, який підкреслив її достоїнства.

"Ти затьмарила сонце", "яка красива", "Ой, подобаєшся тут", "Просто приголомшливо!", "Занадто красиво, занадто круто», «відмінне зображення», "яскрава дівчина", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь похвалилася нічною прогулянкою. Дівчина одягла червону сукню з досить сміливим декольте, під яке не стала надягати нижню білизну. Модель позувала на тлі атракціонів, захоплюючи ідеальною фігурою.

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