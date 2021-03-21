Відома модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", вміє привернути увагу до себе завдяки сміливим образам

Леоніла Гузь не раз розповідала, що її графік досить насичений і вона намагається встигнути максимально багато за день, щоб слідувати розпорядку. На думку Леоніли, вдалі фото можна зробити в тому випадку, якщо сама дівчина перед камерою буде потрібно любити себе і піклуватися про своє здоров'я і емоційне самопочуття.

"Щоб горіли очі і співала душа. Виберіть приємний вид активного відпочинку і поважайте своє тіло. Їжте корисну їжу, але не обмежуйте себе в улюблених стравах", - порадила красуня.

Як видно на фото в Instagram, представленому на фан-акаунті, дівчина може продемонструвати досить доглянуте тіло. При цьому вона не стирчить годинами в залі. У чорній білизні, лакових ботфортах і відкритій куртці, під якою немає білизни, Леоніла перевершила саму себе.

Настільки відкрита поза лише надала кадру відвертості. Примітно, що при такій фігурі дівчина ніколи не сидів на дієтах і завжди їла все, що хотіла.

"Просто їм здорову їжу і п'ю багато води», - розкрила свій секрет краси дівчина раніше.

До цього красуня здалася у футболці з принтом ведмедиків. Гузь вирішила залишити волосся розпущеним, а сама закрила очі від задоволення. Дівчина посміхнулася, хвалячись білосніжною красою.

"Неймовірно красиво", " так мило !", "Дуже красиво"," обожнюю", " Абсолютно чудово... люблю це, така приголомшлива зйомка", "обожнюю наряд", "Богиня, ефектна і чуттєва"," ефектно і чудово, як ти прекрасна, любов"," дуже красива фотографія, треба ще доза"," бездоганно красива", " Ну все. Ось і я закоханий", - відповідають в мережі.

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