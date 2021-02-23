Модель Леонила Гузь, которая стала «Мисс Украина» в 2018 году, произвела фурор невероятно дерзкой съемкой
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм молодая красотка опубликовала весьма необычное видео. Девушка была одета в прозрачные черные колготки, под которыми виднелись стринги. Звезда дефилировала в темном помещении. На ее ножках красовались красные туфли на каблуке. Показывали девушку и спереди. Она позировала в красном платье с невероятно ярким макияжем, который знатно состарил ее.
Особой изюминкой съемки стал тот факт, что Леонила подошла к банану, который лежал на полу, и жестоко раздавила его ногой.
«По Батаю», - подписала видео звезда.
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В комментариях эпатажной красотке оставили массу комплиментов. Но также нашлось на удивление много критических отзывов.
«Ох и женщина – мечта», «Трэш какой-то», «Банан жалко...», «Боже, такая красивая», «Отлично, теперь кто-то поскользнется и упадет», «Это просто вааааууу», «На озлобленную бабку похожа», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что Леонила Гузь впечатлила необычным размытым кадром, ради которого осталась в одних штанах. Девушка прикрыла руками аппетитный бюст, широко раставив ножки.
«Если бы ты была преступницей, полицейский сказал бы «Руки вверх», - метко прокомментировал фото один из фанатов.
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