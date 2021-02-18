Відома українська модель Леоніла Гузь підкорила природною красою і нагадала українцем про важливе

Зіркова красуня, яка в 2018 році отримала титул «Міс Україна», поділилася свіжим постом у своєму Instagram.

У ньому модель вирішила нагадати шанувальників про те, як важливо дотримуватися правил безпеки на дорозі. Так, дівчина опублікувала власне фото з машини. На ньому Гузь сидить, пристебнувши ремінь безпеки, як Законослухняний громадянин.

"За безпеку", - підписала знімок красуня.

При цьому, зовнішність моделі не може не привернути до себе увагу. Незважаючи на відсутність яскравого макіяжу і професійного укладання, Гузь виглядає надзвичайно красивою навіть в повсякденному житті.

Її шанувальники тут же відреагували на пост моделі.

"Красуня", "чудова", "красива", "мене поруч не вистачає", "Штраф вже 510 грн", "Колір волосся просто кращий", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що Леоніла розмістила фото зі стильної фотосесії асиметричному вбранні.

Модель приміряла образ фатальної красуні, підкоривши незвичайним макіяжем і зачіскою, на додаток до вбрання, образ зовсім налякав деяких фанатів, половина обличчя була загримована білою фарбою і зачіскою з "мокрим" ефектом.

Образ моделі виглядає дуже загадково і вабить.

Нагадаємо, Міс Україна Леоніла Гузь у вбранні з вирізом змусила ахнути: "Лара Крофт".

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