Леонила Гузь в странном наряде сверкнула точеной ножкой, фанаты оторопели

Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", впечатлила красотой, появившись в странном нареяде с ремнем на шее, пишет Politeka.net.

Красотка любит демонстрировать свои завидные части тела без всяких стеснений. В этот раз Леонила разместила фото из стильной фотосессии ассиметричном наряде.

Модель примерила образ роковой красотки, покорив необычным макияжем и прической, в дополнение к наряду, образ вовсе напугал некоторых фанатов, половина лица была загримирована белой краской и прической с "мокрым" эффектом.

Девушка положила одну уку на софит, а другую опустила вдоль тела. Мейкап и весь лук Леонилы показывает не банальность образа, таит в себе загадочность и своеобразную красоту.

Фанаты, не в силах сдержать свой восторг наполнили колонку комментариев всевозможными комплиментами.

"Очень, очень красиво 😍❤️", "Beautiful 🔥", "Соблазнительно🤗💋💐🥰💄✨❄🖤", "Прекрасно", "Идеально", - написали поклонники.

Ранее мы писали, что 21-летняя красотка Леонила Гузь опубликовала в своем микроблоге свежее фото, на котором предстала в стильном платье с кожаными вставками и пикантным вырезом на плече.

В своем сторис Леонила похвасталась подарочком от мамы. Девушка в большом сером пуховике и джинсах танцует на морозе. То ли от радости, то ли от холода. Леонила хвалится, что мама подарочки подарила.

Напомним, что мисс Украина Леонила Гузь в наряде с вырезом заставила ахнуть: "Лара Крофт".

Ранее на Politeka мы сообщали, что раздетая «Мисс Украина» Леонила Гузь раззадорила сладким видом перед сном: «Опасная».

Также на сайте POliteka мы писали, что мисс Украина Леонила Гузь блеснула ягодицами в странном наряде: "Девушка красивая, но..."