Модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина" в 2018 году, произвела фурор дерзким образом

Как передает Рoliteka.net, 21-летняя красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в стильном платье с кожаными вставками и пикантным вырезом на плече.

Модель примерила образ роковой красотки, покорив необычным макияжем (половина лица была загримирована белой краской) и прической с "мокрым" эффектом.

Гузь немного наклонила голову вперед, "хищно" посмотрев в камеру.

Девушка никак не подписала кадр, зато ее фанатам нашлось, что сказать. Пользователи засыпали модель комплиментами в комментариях:

"Лео, Лео...❤️💔"

"Очень горячая🙌"

"Вы невероятно красивы! ❤️"

"Как в фильме Патриот 🔥🔥🔥 сила"

"Девушка мечты 💐"

"Уууууух жара 🔥❤️"

"Впечатляющая, не совсем та женщина, которую ты забудешь ... никогда"

"Лара Крофт из Tomb Raider"

Ранее Леонила уже показывала себя в этом образе, продемонстрировав роскошный наряд с более полного ракурса. В глаза сразу же бросается, что на ней нет нижнего белья, от чего силуэт только выиграл. Как видим, кожаный корсет на талии "перерастает" в ошейник, проходя через весь торс красотки, придавая ее образу больше брутальности.

Кроме того, ранее мы сообщали, Гузь впечатлила необычным размытым кадром, ради которого осталась лишь в штанах. Девушка прикрыла руками аппетитный бюст, томно раставив ножки.

«Если бы ты была преступницей, полицейский сказал бы «Руки вверх», - метко прокомментировал один из пользователей.

Напомним, что Леонила Гузь свела с ума вызывающим видом после преображения: "Божественный ангел".

Ранее Politeka информировала, что Леонила Гузь блеснула ягодицами в странном наряде: "Девушка красивая, но...".