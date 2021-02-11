Модель Леонила Гузь, ставшая "Мисс Украина" в 2018 году, произвела фурор дерзким образом
Как передает Рoliteka.net, 21-летняя красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в стильном платье с кожаными вставками и пикантным вырезом на плече.
Модель примерила образ роковой красотки, покорив необычным макияжем (половина лица была загримирована белой краской) и прической с "мокрым" эффектом.
Гузь немного наклонила голову вперед, "хищно" посмотрев в камеру.
Девушка никак не подписала кадр, зато ее фанатам нашлось, что сказать. Пользователи засыпали модель комплиментами в комментариях:
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"Лео, Лео...❤️💔"
"Очень горячая🙌"
"Вы невероятно красивы! ❤️"
"Как в фильме Патриот 🔥🔥🔥 сила"
"Девушка мечты 💐"
"Уууууух жара 🔥❤️"
"Впечатляющая, не совсем та женщина, которую ты забудешь ... никогда"
"Лара Крофт из Tomb Raider"
Ранее Леонила уже показывала себя в этом образе, продемонстрировав роскошный наряд с более полного ракурса. В глаза сразу же бросается, что на ней нет нижнего белья, от чего силуэт только выиграл. Как видим, кожаный корсет на талии "перерастает" в ошейник, проходя через весь торс красотки, придавая ее образу больше брутальности.
Кроме того, ранее мы сообщали, Гузь впечатлила необычным размытым кадром, ради которого осталась лишь в штанах. Девушка прикрыла руками аппетитный бюст, томно раставив ножки.
«Если бы ты была преступницей, полицейский сказал бы «Руки вверх», - метко прокомментировал один из пользователей.
Напомним, что Леонила Гузь свела с ума вызывающим видом после преображения: "Божественный ангел".
Ранее Politeka информировала, что Леонила Гузь блеснула ягодицами в странном наряде: "Девушка красивая, но...".