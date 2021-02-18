Известная украинская модель Леонила Гузь покорила естественной красотой и напомнила украинцем о важном
Звездная красотка, которая в 2018 году получила титул «Мисс Украина», поделилась свежим постом в своем Инстаграм.
В нем модель решила напомнить поклонников о том, как важно соблюдать правила безопасности на дороге. Так, девушка опубликовала собственное фото из машины. На нем Гузь сидит, пристегнув ремень безопасности, как законопослушный гражданин.
«За безопасность», - подписала снимок красотка.
При этом, внешность модели не может не привлечь к себе внимание. Несмотря на отсутствие яркого макияжа и профессиональной укладки, Гузь выглядит необычайно красивой даже в повседневной жизни.
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Ее поклонники тут же отреагировали на пост модели.
«Красотка», «Восхитительная», «Красивая», «Меня рядом не хватает», «Штраф уже 510 грн», «Цвет волос просто лучший», - пишут в комментариях.
Ранее мы писали, что Леонила разместила фото из стильной фотосессии ассиметричном наряде.
Модель примерила образ роковой красотки, покорив необычным макияжем и прической, в дополнение к наряду, образ вовсе напугал некоторых фанатов, половина лица была загримирована белой краской и прической с "мокрым" эффектом.
Образ модели выглядит очень загадочно и маняще.
Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в наряде с вырезом заставила ахнуть: "Лара Крофт".
Как сообщала Politeka, раздетая «Мисс Украина» Леонила Гузь раззадорила сладким видом перед сном: «Опасная».
Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь в странном наряде сверкнула точеной ножкой: "Соблазнительно".