Леоніла Гузь у дивному вбранні блиснула точеною ніжкою, фанати оторопіли

Відома модель Леоніла Гузь, яка перемогла на "Міс Україна 2018", вразила красою, з'явившись в дивному вбранні з ременем на шиї, пише Politeka.net.

Красуня любить демонструвати свої завидні частини тіла без всяких сорому. Цього разу Леоніла розмістила фото зі стильної фотосесії асиметричному вбранні.

Модель приміряла образ фатальної красуні, підкоривши незвичайним макіяжем і зачіскою, на додаток до вбрання, образ зовсім налякав деяких фанатів, половина обличчя була загримована білою фарбою і зачіскою з "мокрим" ефектом.

Дівчина поклала одну уку на софіт, а іншу опустила вздовж тіла. Макіяж і весь лук Леоніли показує не банальність образу, таїть в собі загадковість і своєрідну красу.

Фанати, не в силах стримати свій захват наповнили колонку коментарів всілякими компліментами.

"Дуже, дуже красиво 😍❤️", "Beautiful 🔥", "Спокусливо🤗💋💐🥰💄✨❄🖤", "Прекрасно"," ідеально", - написали шанувальники.

Раніше ми писали, що 21-річна красуня Леоніла Гузь опублікувала у своєму мікроблозі свіже фото, на якому постала в стильній сукні зі шкіряними вставками і пікантним вирізом на плечі.

У своєму сторіс Леоніла похвалилася подаруночком від мами. Дівчина у великому сірому пуховику і джинсах танцює на морозі. Чи то від радості, чи то від холоду. Леоніла хвалиться, що мама подаруночки подарувала.

Нагадаємо, що Міс Україна Леоніла Гузь у вбранні з вирізом змусила ахнути: "Лара Крофт".

Раніше на Politeka ми повідомляли, що роздягнена "Міс Україна" Леоніла Гузь розохотила солодким виглядом перед сном: "небезпечна».

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