Известная модель Леонила Гузь, "Мисс Украина 2018", умеет привлечь внимание к себе благодаря смелым образам

Леонила Гузь не раз рассказывала, что ее график довольно насыщенный и она старается успеть максимально много за день, чтобы следовать распорядку. По мнению Леонилы, удачные фото можно сделать в том случае, если сама девушка перед камерой будет нужно любить себя и заботиться о своем здоровье и эмоциональном самочувствии.

"Чтобы горели глаза и пела душа. Выберите приятный вид активного отдыха и уважайте свое тело. Ешьте полезную пищу, но не ограничивайте себя в любимых блюдах", - посоветовала красавица.

Как видно на фото в Инстаграм, представленном на фан-аккаунте, девушка может продемонстрировать довольно ухоженное тело. При этом она не торчит часами в зале. В черном белье, лаковых ботфортах и открытой куртке, под которой нет белья, Леонила превзошла саму себя.

Столь открытая поза лишь придала кадру откровенности. Примечательно, что при такой фигуре девушка никогда не сидел на диетах и всегда ела все, что хотела.

«Просто ем здоровую пищу и пью много воды», - раскрыла свой секрет красоты девушка ранее.

До этого красавица показалась в футболке с принтом мишек. Гузь решила оставить волосы распущенными, а сама закрыла глаза от удовольствия. Девушка улыбнулась, хвастаясь белоснежной красотой.

"Невероятно красиво", "так мило !", "Очень красиво", "Обожаю", "Абсолютно великолепно... люблю это, такая потрясающая съемка", "Обожаю наряд", "Богиня, эффектная и чувственная", "Эффектно и чудесно, как ты прекрасна, любовь", "Очень красивая фотография, надо еще доза", "Безупречно красивая", "Ну все. Вот и я влюблен", - отвечают в сети.

Напомним, "Мисс Украина" Леонила Гузь раскрепостилась в ванной перед зеркалом

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