Украинская модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина», впечатлила раскованным образом

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала серию снимков, сделанных во время новой фотосессии. Девушка была одета в эффектный прозрачный комбинезон в сеточку. На наряде были заметны красивые узоры, которые придавали образу пикантности.

Леонила как кошечка развалилась на полу, показав свою хищную натуру. Ее волосы были распущены и спадали на плечи. Она лежала на ковре, демонстрируя идеальные изгибы тела.

В комментариях молодой красотке оставили массу восторженных отзывов.

«Лайк исключительно за то, что попылесосила», «Это просто ракета», «Чего по ковру обутая ходишь?», «Ползаешь как молодой Леонтьев в рыбацкой сетке по сцене», «Эффектно и чудесно, как ты прекрасна, любовь», «Нижнее белье здесь явно лишнее», «Обожаю этот наряд», «Допинг», «Очень красиво», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь примерила образ роковой красотки, покорив необычным макияжем и прической. Для съемки девушка выбрала весьма необычное платье, у которого не было одного рукава. Взгляд фанатов также привлек глубокий разрез на платье, в который Леонила выставила свою стройную ножку.

Напомним, что Мисс Украина Леонила Гузь в наряде с вырезом заставила ахнуть: "Лара Крофт".

Как сообщала Politeka, Леонила Гузь сверкнула ягодицами в прозрачных колготках, в сети не оценили: «Трэш какой-то».

Также Politeka писала, что Леонила Гузь без лишней косметики показала, как выглядит в жизни: "Не хватает...".