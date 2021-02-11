Модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна" в 2018 році, викликала фурор зухвалим образом
Як передає Рoliteka.net, 21-річна красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в стильній сукні зі шкіряними вставками і пікантним вирізом на одному з плечей.
Модель примірила образ фатальної красуні, підкоривши незвичайним макіяжем (половина обличчя була загримована білою фарбою) і зачіскою з "мокрим" ефектом.
Гузь трохи нахилила голову вперед, "хижо" подивившись в камеру.
Дівчина ніяк не підписала кадр, зате її фанатам знайшлося, що сказати. Користувачі засипали модель компліментами в коментарях:
У мережі з'явилося рідкісне фото Софії Ротару з рідними сестрами: "Зінаїду дуже шкода..."
Зірка "1+1" Таран показала себе без гриму, здивувавши зовнішністю в звичайному житті: "Ой, смішна!"
Зірку "Холостяка" Ковтуненка жорстко принизили на "Званій вечері": "Мстила не по-дитячому…"
Ротару ледь стримала сльози за лаштунками "Вечірнього Кварталу" , що сталося: "Дуже важко..."
Тіна Кароль, яка втратила чоловіка, гідно відповіла Поляковій, яка назвала її "плакальницею": "Буду все життя..."
"Лео, Лео...❤️💔"
"Дуже гаряча🙌"
"Ви неймовірно красиві! ❤️"
"Як у фільмі Патріот 🔥 🔥 🔥 сила"
"Дівчина мрії 💐"
"Уууууух спека 🔥❤️"
"Вражаюча, не зовсім та жінка, яку ти забудеш ... ніколи"
"Лара Крофт з Tomb Raider"
Раніше Леоніла вже показувала себе в цьому образі, продемонструвавши розкішне вбрання з більш повного ракурсу. В очі відразу ж кидається, що на ній немає нижньої білизни, від чого силует тільки виграв. Як бачимо, шкіряний корсет на талії "переростає" в нашийник, проходячи через весь торс красуні, надаючи її образу більше брутальності.
Крім того, раніше ми повідомляли, Гузь вразила незвичайним розмитим кадром, заради якого залишилася лише в штанях. Дівчина прикрила руками апетитний бюст, млосно раставив ніжки.
"Якби ти була злочинницею, поліцейський сказав би "Руки вгору", - влучно прокоментував один з користувачів.
Нагадаємо, що Леоніла Гузь звела з розуму зухвалим виглядом після перетворення:"божественний ангел".
Раніше Politeka інформувала, що Леоніла Гузь блиснула сідницями в дивному вбранні: "дівчина красива, але...".