Модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна" в 2018 році, викликала фурор зухвалим образом

Як передає Рoliteka.net, 21-річна красуня опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в стильній сукні зі шкіряними вставками і пікантним вирізом на одному з плечей.

Модель примірила образ фатальної красуні, підкоривши незвичайним макіяжем (половина обличчя була загримована білою фарбою) і зачіскою з "мокрим" ефектом.

Гузь трохи нахилила голову вперед, "хижо" подивившись в камеру.

Дівчина ніяк не підписала кадр, зате її фанатам знайшлося, що сказати. Користувачі засипали модель компліментами в коментарях:

"Лео, Лео...❤️💔"

"Дуже гаряча🙌"

"Ви неймовірно красиві! ❤️"

"Як у фільмі Патріот 🔥 🔥 🔥 сила"

"Дівчина мрії 💐"

"Уууууух спека 🔥❤️"

"Вражаюча, не зовсім та жінка, яку ти забудеш ... ніколи"

"Лара Крофт з Tomb Raider"

Раніше Леоніла вже показувала себе в цьому образі, продемонструвавши розкішне вбрання з більш повного ракурсу. В очі відразу ж кидається, що на ній немає нижньої білизни, від чого силует тільки виграв. Як бачимо, шкіряний корсет на талії "переростає" в нашийник, проходячи через весь торс красуні, надаючи її образу більше брутальності.

Крім того, раніше ми повідомляли, Гузь вразила незвичайним розмитим кадром, заради якого залишилася лише в штанях. Дівчина прикрила руками апетитний бюст, млосно раставив ніжки.

"Якби ти була злочинницею, поліцейський сказав би "Руки вгору", - влучно прокоментував один з користувачів.

Нагадаємо, що Леоніла Гузь звела з розуму зухвалим виглядом після перетворення:"божественний ангел".

Раніше Politeka інформувала, що Леоніла Гузь блиснула сідницями в дивному вбранні: "дівчина красива, але...".