Модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна" в 2018 році, викликала фурор неймовірно зухвалою зйомкою

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram молода красуня опублікувала вельми незвичайне відео. Дівчина була одягнена в прозорі чорні колготки, під якими виднілися стрінги. Зірка дефілювала в темному приміщенні. На її ніжках красувалися червоні туфлі на підборах. Показували дівчину і спереду. Вона позувала в червоній сукні з неймовірно яскравим макіяжем, який знатно зістарив її.

Особливою родзинкою зйомки став той факт, що Леоніла підійшла до банану, який лежав на підлозі, і жорстоко розчавила його ногою.

"По Батаю", - підписала відео зірка.

У коментарях епатажній красуні залишили масу компліментів. Але також знайшлося напрочуд багато критичних відгуків.

"Ох і жінка-мрія", "треш якийсь", "Банан шкода...", "Боже, така красива", "відмінно, тепер хтось послизнеться і впаде", "це просто вааааууу", "на озлоблену бабку схожа",-пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Леоніла Гузь вразила незвичайним розмитим кадром, заради якого залишилася в одних штанях. Дівчина прикрила руками апетитний бюст, широко раставив ніжки.

"Якби ти була злочинницею, поліцейський сказав би "Руки вгору", - влучно прокоментував фото один з фанатів.

Нагадаємо, що Леоніла Гузь блиснула сідницями в дивному вбранні: "дівчина красива, але...".

Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь без зайвої косметики показала, як виглядає в житті: "не вистачає...".

Також Politeka писала, що Леоніла Гузь в дивному вбранні блиснула витонченою ніжкою:"спокусливо".