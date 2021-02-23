Модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна" в 2018 році, викликала фурор неймовірно зухвалою зйомкою
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram молода красуня опублікувала вельми незвичайне відео. Дівчина була одягнена в прозорі чорні колготки, під якими виднілися стрінги. Зірка дефілювала в темному приміщенні. На її ніжках красувалися червоні туфлі на підборах. Показували дівчину і спереду. Вона позувала в червоній сукні з неймовірно яскравим макіяжем, який знатно зістарив її.
Особливою родзинкою зйомки став той факт, що Леоніла підійшла до банану, який лежав на підлозі, і жорстоко розчавила його ногою.
"По Батаю", - підписала відео зірка.
Горе прийшло в сім'ю ексчоловіка Корольової Ніколаєва, що відомо: "Моторошно це писати, але..."
Переможець "Танців з зірками" в коротких трусах змусив Каменських понервувати: "Як тобі така трансформація?"
Олега Винника вигнали з-за столу на весіллі, деталі скандалу: "Тікайте звідси..."
Біда на Прикарпатті: діти надходять до лікарень у важкому стані, реанімацій не вистачає
Ні грама косметики: як виглядає обличчя Кароль, Каменських і Пугачової без макіяжу і фотошопу, кадри
У коментарях епатажній красуні залишили масу компліментів. Але також знайшлося напрочуд багато критичних відгуків.
"Ох і жінка-мрія", "треш якийсь", "Банан шкода...", "Боже, така красива", "відмінно, тепер хтось послизнеться і впаде", "це просто вааааууу", "на озлоблену бабку схожа",-пишуть користувачі Мережі.
Раніше ми писали, що Леоніла Гузь вразила незвичайним розмитим кадром, заради якого залишилася в одних штанях. Дівчина прикрила руками апетитний бюст, широко раставив ніжки.
"Якби ти була злочинницею, поліцейський сказав би "Руки вгору", - влучно прокоментував фото один з фанатів.
Нагадаємо, що Леоніла Гузь блиснула сідницями в дивному вбранні: "дівчина красива, але...".
Як повідомляла Politeka, Леоніла Гузь без зайвої косметики показала, як виглядає в житті: "не вистачає...".
Також Politeka писала, що Леоніла Гузь в дивному вбранні блиснула витонченою ніжкою:"спокусливо".